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        Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını tabancayla öldürdü

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde spor salonu çalışanı Velican Aras (19), dün tartıştığı tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşayan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 19:43 Güncelleme: 07.02.2025 - 19:45
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        Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını tabancayla öldürdü
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde spor salonu çalışanı Velican Aras (19), dün tartıştığı tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşayan A.Ş. (21) tarafından bugün tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, A.Ş. ve olaya karışan kardeşini gözaltına aldı.

        Olay, Gebze ilçesine bağlı Mustafapaşa Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki özel bir spor salonunda çalışan Velican Aras, dün tekerlekli sandalyeye bağlı şekilde hayatını sürdüren A.Ş. ile tartıştı. Tartışmanın ardından taraflar ayrılırken, bugün saat 11.00’de A.Ş. ile ismi öğrenilemeyen kardeşinin de içinde bulunduğu otomobil Aras’ın çalıştığı spor salonunun önüne geldi. A.Ş., otomobilin camından spor salonunun önünde duran Velican Aras’a ateş açtı. A.Ş.’nin kardeşinin kullandığı otomobil, hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aras, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Velican Aras, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, tabancayı ateşleyen A.Ş. ile otomobili kullanan kardeşini gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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