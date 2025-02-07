Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını tabancayla öldürdü (2)

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde spor salonu çalışanı Velican Aras’ı (19) tabancayla vurarak öldüren tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan Alihan Şeker’in (21), cinayetin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı. Paylaşımda, “Tokat atıp video çekerseniz kamera kayıtlarında vurulma anınızı izlersiniz böyle. 21 saat geçmeden kanınız akar böyle” ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.