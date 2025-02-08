Kocaeli'de kar nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Bölgede çalışma yapan ekipler, A.P. ve E.B'yi bulundukları yerden kurtardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan A.P. ve E.B. tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Bunun üzerine bölgeye UMKE, AFAD, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ile Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edildi.

Servetiye Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan A.P. ve E.B, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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