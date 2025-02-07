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        Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 19:17 Güncelleme: 07.02.2025 - 19:17
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        Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Mustafapaşa Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde bulunan bir spor salonunun önünde bekleyen V.A. (19) silahlı saldırıya uğradı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan V.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        V.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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