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        9 yaşındaki çocuğun ekmek alıp eve dönerken vurulduğu olayda 2 gözaltı

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde marketten ekmek alıp eve dönen Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 20:25 Güncelleme: 26.09.2024 - 20:30
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        9 yaşındaki çocuğun ekmek alıp eve dönerken vurulduğu olayda 2 gözaltı
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde marketten ekmek alıp eve dönen Ç.E.'nin (9) otomobilden açılan ateşte kolundan vurularak yaralandığı olayda 2 şüpheli, suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı 28 Haziran Mahallesi Dere Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, evine yakındaki bir marketten ekmek alan Ç.E., kaldırımda yürüyerek evine döndüğü sırada, bir otomobilden ateş açıldı. Ç.E. kurşunun isabet etmesi sonucu kolundan yaralanırken, şüphelinin bulunduğu otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ç.E., ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. 

        Başlatılan soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelilerin M.B. ve H.E.B. olduğunu tespit etti. Olayda kullanılan tabancayla birlikte yakalanan şüpheliler, gözaltına alınarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Ç.E.’nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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