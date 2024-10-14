Bakan Kacır: Sadece 1 haftada, 61 OSB'de 201 yatırım yeri için başvuru aldık

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilişim Vadisi’nde Dünya Standartlar Günü’nde yaptığı konuşmada, “Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği’nde yaptığımız değişiklik kapsamında Türkiye’nin tüm organize sanayi bölgelerinde henüz yatırımcılara tahsis edilmemiş tüm sanayi alanlarını eş zamanlı olarak online platformda sanayicilerimize, yatırımcılarımıza sunduk. Bu kapsamda 133 OSB’de 1484 yatırım yeri ve 6 OSB’de de ön tahsis süreçlerini başlattık. Sadece 1 haftada 61 OSB’de 201 yatırım yeri için başvuru aldık. Görüyoruz ki şeffaflık ve öngörülebilirlik odaklı bu yaklaşımımız sanayicilerimiz tarafından güçlü şekilde sahiplenildi” dedi. Bakan Kacır, ISO Haftası etkinliklerine 2027 yılında Türkiye’nin ev sahipliği yapacağını duyurdu.

14 Ekim Dünya Standartlar Günü nedeniyle Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi’nde program düzenlendi. Programda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO) Başkanı Dr. Sung Hwan Cho, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve çok sayıda davetli hazır bulundu. 'SANAYİMİZİN OMURGASI HALİNE GETİRDİK' Türk Standartları Enstitüsü’nü modern inovasyon ve teknolojiye, geniş kapsamlı bir organizasyon yapısına kavuşturduklarını belirten Bakan Kacır, şunları söyledi:

"1954 yılında mütevazı imkanlarla, sanayi ve ticaret odalarımızın çabalarıyla kurulan enstitümüz, 70 yıllık başarılarla dolu yolculuğunda, ülkemizde standardizasyon ve kalite anlayışının yeşermesi ve yerleşmesinde öncü rol üstlendi. 'Türk Malı' damgasının aynı zamanda yüksek kaliteyle eş değer olduğunu tescilledi. Vatandaşlarımızın dünya standartlarında güvenli ürün ve hizmetlerle buluşmasına vesile oldu. Ülkemizin üretim ve teknoloji geliştirme yolculuğunda yeni bir sayfa açtığımız son 22 yılda ise kurumumuzu gelişmiş bir altyapıya, modern inovasyon ve teknolojiye, geniş kapsamlı bir organizasyon yapısına kavuşturduk. Evrensel normları dikkate alarak, stratejik hamlelerle TSE’yi yeniden yapılandırdık. Uluslararası standartlara yön veren, ülke sathı ve dünya pazarında rekabet gücü sağlayan sanayimizin omurgası haline getirdik."

'MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLEMİZİ GÜÇLENDİRECEK ADIMLARI KARARLILIKLA ATIYORUZ' TSE'nin nitelikli insan kaynağı ve dünya standartlarındaki laboratuvar altyapısıyla ihracatın katalizörü vazifesi gördüğünü söyleyen Bakan Kacır, "Standartları tayin edenlerin aynı zamanda küresel ticaretin oyun kurucuları olduğu yaklaşımıyla sanayicilerimizin hak ve menfaatlerini uluslararası platformda en güçlü şekilde savunuyor. Sanayide çalışan sayımızı 3,9 milyondan 6,7 milyona, Ar-Ge harcamalarımızı yıllık 1,2 milyar dolardan 12 milyar dolara çıkardık. Sayılarını 191'den 362'ye yükselttiğimiz organize sanayi bölgelerimiz ve kurduğumuz 45 endüstri bölgesiyle ülkemizi küresel üretim üssü haline getirdik. Otomotivden kimyaya, makineden demir çeliğe, beyaz eşyadan savunma ve havacılığa, tekstilden mobilyaya, sanayimizin tüm sektörlerinin öncülüğünde ihracatımızı 22 yılda 36 milyar dolardan 262 milyar dolara yükselttik. Yerli ve milli elektrikli otomobilimiz Togg'u milletimizle buluşturduk. Büyüme ve kalkınma yolculuğumuzda yakaladığımız ivmeyi daha yukarıya taşıyacak, milli teknoloji hamlemizi güçlendirecek adımları kararlılıkla atıyoruz" diye konuştu.

'TSE 155 BİN ÜRÜNÜ DENETLEYEREK 4 BİN 200 UYGUNSUZ ÜRÜNÜN ÜLKEMİZE GİRİŞİNE MANİ OLDU' TSE'nin faaliyetlerine de değinen Bakan Kacır, "Katma değerli ve ileri teknolojiye odaklanmış bir üretim zemininde, yeşil ve dijital dönüşümü hayata geçirip Türk sanayisini küresel arenada daha güçlü, daha etkili bir konuma hep birlikte yükseltiyoruz. Kalite ve standardizasyonu önceleyen bir üretim anlayışı da 'Türkiye Yüzyılı'nda güçlü üretim altyapımızın sürdürülebilirliği ve rekabetçiliği için vazgeçilmezdir. Vatandaşlarımızı güvenilir ve kaliteli ürün ve hizmetlerle buluşturmanın anahtarıdır. Türk Standartları Enstitüsü belgelendirme, muayene, gözetim, doğrulama, deney, kalibrasyon ve eğitim hizmetleriyle ve geliştirdiği standartlarla vatandaşlarımız, sanayicilerimiz ve müteşebbislerimizin her zaman destekçisi konumundadır. Yalnızca geçtiğimiz yıl enstitümüz, 42 bin 660 deney raporu, 13 bin 640 kalibrasyon sertifikası, 18 bin 963 ürün belgesi, 1448 CE belgesi, 5 bin 12 sistem belgesi, 585 helal belgesi düzenledi. İthalat denetimleri kapsamında 155 bin ürünü denetleyerek 4 bin 200 uygunsuz ürünün ülkemize girişine mani oldu. TSE ayrıca girişimcilerimizin, vatandaşlarımızın güvenli, küresel standartlarla uyumlu ve çevreye duyarlı ürünlerle buluşmasında köprü görevi üstlendi. Adil rekabet ortamını savunarak 'Türk Malı' etiketinin marka değerini güçlendirdi. Düzenlediği eğitimlerle de standardizasyon kültürünün ülkemizde daha geniş kitleler tarafından benimsenmesini, yaygınlaşmasını ve hayata geçirilmesini teşvik etti" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ 'DEVLER LİGİ'NE TAŞIMA İDDİAMIZI SAHİPLENMEYE TSE DEVAM EDECEKTİR' Bakan Kacır, TSE'ye dair açıklamalarında şunları söyledi: "Böylesine kritik görevler yürüten, geniş bir yelpazede görev ve sorumluluğu bulunan enstitümüz, Türkiye Yüzyılı'nda sanayicilerimiz ve tüketicilerimizi tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir hizmetlerle buluşturacaktır. Ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda tercih edilen, küresel standartların oluşturulmasında söz sahibi bir kuruluş olma vizyonuyla çalışmaya devam edecek. Modern altyapısı ve nitelikli insan kaynağıyla yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli ürün pazarında Türkiye’yi 'Devler Ligi'ne taşıma iddiamızı sahiplenmeye TSE devam edecektir. Ankara Kalite kampüsümüz, ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ ruhuna yaraşır bir proje olarak hızla devam ediyor. Türkiye'nin kalite ve uygunluk değerlendirme üssü olacak bu merkez, yalnızca ulaşımdan enerjiye, elektroteknikten yapı malzemelerine farklı sektörlerin deney ve test ihtiyacına cevap vermekle yetinmeyecek, ülkemizin üretim altyapısı için güç çarpanı vazifesi görecektir. TSE'yi küresel uygunluk değerlendirme pazarında güçlü bir oyuncu konumuna taşıyacaktır. Bugün yapay zekadan nesnelerin internetine, büyük veriden robotiğe pek çok yenilikçi teknolojiyle tüm dünyada iş modelleri yeniden tanımlanıyor. Teknoloji, insanlığın karşı karşıya kaldığı iklim değişikliği, açlıkla mücadele, kuraklık gibi farklı sınamaların çözüm adresi olarak görülüyor. Küresel düzenin teknolojiyle yeniden şekillendiği bir dönemde teknolojinin standartlarını belirleyenler, kuşkusuz küresel teknoloji yarışında hangi ülkelerin, zümrelerin ve firmaların rekabet üstünlüğüne sahip olacağını da bize işaret edecek. Türkiye olarak tüm platformlarda, her ülkenin stratejik değere sahip teknoloji ürünlerini kendi kabiliyetleri ile geliştirip üretebilmesinin ulusal egemenliği açısından kritik önemde olduğunu vurguluyoruz. Teknoloji geliştirmede ve üretmede tekelleşmeye neden olan yaklaşımların insanlık için huzur ve refah getirmeyeceğini savunuyoruz. Küresel ortak menfaati önceleyen teknoloji yaklaşımımızı uluslararası platformlarda seslendirirken bugün olduğu gibi gelecekte de TSE’ye önemli görevler düşecek. Bizlerin de enstitümüzün her zaman yanında olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın."

'ISO HAFTASI ETKİNLİKLERİNE 2027 YILINDA İSTANBUL'DA' ISO Haftası etkinliklerine 2027 yılında Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını da duyuran Bakan Kacır, "Geçtiğimiz ay Kolombiya'da düzenlenen ISO Konsey Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda ISO Haftası etkinliklerine Türk Standartları Enstitüsü, 2027 yılında İstanbul'da ev sahipliği yapacak. ISO Genel Kurul Toplantısı, Konsey Toplantısı, Politika ve Finans Daimi Komite Toplantıları ile Gelişmekte Olan Ülkeler Komitesi toplantılarını kapsayan bu büyük organizasyonla dünya genelinden 1500'den fazla paydaşı İstanbul'umuzda ağırlayacağız. Benzersiz konumuyla kültürlerin, fikirlerin, yeni girişimlerin ve kıtaların buluşma noktası İstanbul, uluslararası standardizasyon camiasını da aynı çatı altında toplayacak" dedi.