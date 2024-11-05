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        TÜPRAŞ'ta tatbikat sırasında patlama: 12 hafif yaralı (3)

        TÜPRAŞ'TANAÇIKLAMA: 12 YARALITÜPRAŞ'tan, İzmit Rafinerisi'nde çıkan yangına ilişkin açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 15:41 Güncelleme: 05.11.2024 - 15:41
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        TÜPRAŞ'ta tatbikat sırasında patlama: 12 hafif yaralı (3)
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        TÜPRAŞ'TANAÇIKLAMA: 12 YARALI

        TÜPRAŞ’tan, İzmit Rafinerisi’nde çıkan yangına ilişkin açıklama yapıldı. 12 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

        "Bugün saat 13.30 sularında TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi’nde kompresör bakım çalışmaları sırasında yangın meydana gelmiştir. Rafineri ekiplerince olaya anında müdahale edilmiş olup, 12 çalışma arkadaşımız ilk tespitlere göre hafif şekilde yaralanmış ve tetkikler için hastaneye sevk edilmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup, ünite kontrollü bir şekilde devre dışı bırakılmıştır. Rafineride diğer faaliyetlerimiz normal bir şekilde devam etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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