Kartepe'de kar güzelliği

Samanlı Dağları’nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'de hafta sonundan itibaren kar yağışı etkili oldu. İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü’nü aynı anda izleme fırsatı sunan zirve beyaza büründü. Karla kaplanan orman ve dağların güzelliği dronla görüntülendi.

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