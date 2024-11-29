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        Kocaelispor – Adanaspor: 2-0

        STAT: Kocaeli StadyumuHAKEMLER: Yiğit Arslan, Oğuz Kağan Çalışır, Mahmut GülleKOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz(Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 22:21 Güncelleme: 29.11.2024 - 22:25
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        Kocaelispor – Adanaspor: 2-0
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        STAT: Kocaeli Stadyumu

        HAKEMLER: Yiğit Arslan, Oğuz Kağan Çalışır, Mahmut Gülle

        KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz(Dk. 75 Mesut Can Tunalı), Caner Osmanpaşa, Tarkan Serbest, Muharrem Cinan, Barış Alıcı (Dk. 58 Yusuf Cihat Çelik), Pedrinho(Dk. 87 Caktas), Oğulcan Çağlayan (Dk. 88 Ahmet Sagat), Vukovic, Mendes, Markao(Dk.58 Beridze)

        ADANASPOR: Korcan Çelikay, Devran Şenyurt, Fatih Kurucuk, Donkor, Feyzi Yıldırım, Yepie(Dk. 79 Tapsoba), Innocent, Turgay Gemicibaşı, Harun Alpsoy(Dk. 58 Dabo), Diakite (Dk. 87 Burhan Tuzun), Ciss

        GOLLER: Dk. 45+6 Vukovic, Dk. 61 Pedrinho (Kocaelispor)

        SARI KARTLAR: Mehmet Yılmaz, Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor), Devran Şenyurt, Innocent, Yepie, Ciss (Adanaspor)

        1'inci Lig’in 14'üncü haftasında Kocaelispor, sahasında ağırladığı Adanaspor’u 2-0'lık skor ile mağlup etti.

        45+6’ncı dakikada Kocaelisporlu Mehmet Yılmaz’ın kullandığı serbest vuruşta Markao’nun kafayla indirdiği topu karşılayan Vukovic, topu rakip kalenin ağlarıyla buluşturdu: 1-0

        İlk yarı Kocaelispor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

        61’inci dakikada Kocaelispor’da rakip ceza sahasının uzağında topu alan Pedrinho’nun vuruşu rakip kalecinin sağından yan direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-0

        Maç, Kocaelispor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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