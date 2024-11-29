Kocaelispor – Adanaspor: 2-0
STAT: Kocaeli StadyumuHAKEMLER: Yiğit Arslan, Oğuz Kağan Çalışır, Mahmut GülleKOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz(Dk.
STAT: Kocaeli Stadyumu
HAKEMLER: Yiğit Arslan, Oğuz Kağan Çalışır, Mahmut Gülle
KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz(Dk. 75 Mesut Can Tunalı), Caner Osmanpaşa, Tarkan Serbest, Muharrem Cinan, Barış Alıcı (Dk. 58 Yusuf Cihat Çelik), Pedrinho(Dk. 87 Caktas), Oğulcan Çağlayan (Dk. 88 Ahmet Sagat), Vukovic, Mendes, Markao(Dk.58 Beridze)
ADANASPOR: Korcan Çelikay, Devran Şenyurt, Fatih Kurucuk, Donkor, Feyzi Yıldırım, Yepie(Dk. 79 Tapsoba), Innocent, Turgay Gemicibaşı, Harun Alpsoy(Dk. 58 Dabo), Diakite (Dk. 87 Burhan Tuzun), Ciss
GOLLER: Dk. 45+6 Vukovic, Dk. 61 Pedrinho (Kocaelispor)
SARI KARTLAR: Mehmet Yılmaz, Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor), Devran Şenyurt, Innocent, Yepie, Ciss (Adanaspor)
1'inci Lig’in 14'üncü haftasında Kocaelispor, sahasında ağırladığı Adanaspor’u 2-0'lık skor ile mağlup etti.
45+6’ncı dakikada Kocaelisporlu Mehmet Yılmaz’ın kullandığı serbest vuruşta Markao’nun kafayla indirdiği topu karşılayan Vukovic, topu rakip kalenin ağlarıyla buluşturdu: 1-0
İlk yarı Kocaelispor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
61’inci dakikada Kocaelispor’da rakip ceza sahasının uzağında topu alan Pedrinho’nun vuruşu rakip kalecinin sağından yan direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-0
Maç, Kocaelispor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
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