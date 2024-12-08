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        Tanker yol kenarındaki beton bloka çarptı: 1 yaralı

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yol kenarındaki beton bloka çarpan tankerin şoförü Necati D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 17:46 Güncelleme: 08.12.2024 - 17:50
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        Tanker yol kenarındaki beton bloka çarptı: 1 yaralı
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        KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde yol kenarındaki beton bloka çarpan tankerin şoförü Necati D., yaralandı.

        Kaza, D-100 kara yolu Hacı Osman Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Necati D.’nin kontrolünü kaybettiği 06 CIZ 166 plakalı tanker, kara yolunu kot farkıyla yan yoldan ayıran beton bloka çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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