        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de su tankerinin çarptığı 17 yaşındaki yaya ağır yaralandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde su tankerinin çarptığı 17 yaşındaki yaya ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 12:49
        Yeni Mahalle Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde Burhan H. idaresindeki 41 AEZ 034 plakalı su tankeri, yolun karşısına geçmeye çalışan Öykü K'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Öykü K, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

