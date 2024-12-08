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        Kutlama yapan Suriyelilere tepki gösterdi, gözaltına alındı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Esad rejiminin yıkılmasını kutlayan Suriyelilere tepki gösteren A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 21:45 Güncelleme: 08.12.2024 - 21:50
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        Kutlama yapan Suriyelilere tepki gösterdi, gözaltına alındı
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde Esad rejiminin yıkılmasını kutlayan Suriyelilere tepki gösteren A.K.D., polis tarafından gözaltına alındı.

        Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Esad rejiminin devrilmesinin ardından kentte yaşayan Suriyeliler sokaklara döküldü. Suriyeliler araç konvoyu oluşturarak Esad’ın gidişini kutladı. Kutlama yapanların yanına giden A.K.D., Suriyeli gruba tepki gösterdi. Yaşanan gerginliğin ardından A.K.D., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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