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        Yüzüne kimyasal madde temas eden tanker şoförü, hastaneye kaldırıldı

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde yüzüne kimyasal madde temas eden tanker şoförü Ümit D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 15:06 Güncelleme: 12.12.2024 - 15:10
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        Yüzüne kimyasal madde temas eden tanker şoförü, hastaneye kaldırıldı
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        KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde yüzüne kimyasal madde temas eden tanker şoförü Ümit D., hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 12.30 sıralarında Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi’nde meydana geldi. İstanbul’un Tuzla ilçesindeki bir firmaya, sıvı haldeki kimyasal cam ham maddesi yükünü boşaltan 41 AGR 441 plakalı tankerin şoförü Ümit D., daha sonra Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki evine yakın olan sokakta aracını park etti. Ümit D. tankerindeki vanaları kontrol ettiği sırada yerinden çıkan hortumdan fışkıran kimyasal madde yüzüne geldi. Fenalaşan tanker şoförünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Koruyucu kıyafetli sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapılan Ümit D., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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