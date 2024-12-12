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        Polis memuru, ölümüne neden olduğu motosiklet sürücüsünün ailesinden af diledi

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 'Dur' ihtarına uymayıp, motosikletiyle kaçmaya çalışan Kerem Uzun'a (21) tabancayla ateş açarak ölümüne neden olan polis memuru İbrahim Sert (29) tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında, Uzun'un ailesinden af diledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 17:35 Güncelleme: 12.12.2024 - 17:40
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        Polis memuru, ölümüne neden olduğu motosiklet sürücüsünün ailesinden af diledi
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde 'Dur' ihtarına uymayıp, motosikletiyle kaçmaya çalışan Kerem Uzun'a (21) tabancayla ateş açarak ölümüne neden olan polis memuru İbrahim Sert (29) tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında, Uzun’un ailesinden af diledi. Cumhuriyet savcısı, sanığın ‘Olası kastla öldürme’ suçundan 25 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Olay, 12 Eylül'de gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Plakasız motosikletle seyir halinde olan Kerem Uzun, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timi'nde görevli polis memuru İbrahim Sert'in 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. İbrahim Sert, Uzun'a arkasından tabancayla ateş etti. Merminin isabet ettiği Uzun, hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan polis memuru İbrahim Sert, hakkında hazırlanan iddianamede, 'Olası kastla öldürme’ suçundan 25 yıla kadar hapis istendi.

        Davanın ilk duruşması dün Gebze Adliyesi 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Sert ile maktul Kerem Uzun’un yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, mahkeme heyetinin söz hakkı verdiği sanık İbrahim Sert, Uzun’un ailesine başsağlığı dileyerek, “Olaydan dolayı çok pişmanım, çok üzgünüm. Hiçbir zaman böyle bir hadisenin yaşanmasını istemedim. Affetmelerini talep ederim. Böyle bir acıyı yaşattığım için üzgünüm” dedi.

        ‘İLK MÜDAHALEYİ BEN YAPTIM’

        İbrahim Sert, silahı isteyerek ateşlemediğini belirterek şöyle devam etti:

        “Gittiği istikamete doğru görüş açımdan ayrılıncaya kadar baktım ve bekledim. Başka bir olay yaşanmasın diye olayın vahametiyle silahımı doldur boşalt yaptım. Daha sonra devrilen motosikletin yanına gittiğimizde, ben ilk etapta şahsın trafik kazası geçirdiğini düşündüm. Yanına gidip yaptığım kontrolde sırtında ıslaklık hissettim ve baktığımda sırtında kurşun yarası olduğunu gördüm. Şahsın tansiyonu düşmesin ve hayatta kalsın diye ilk müdahaleyi ben yaptım”

        ABLA: KARDEŞİMİ KOVALAYIP YAKALAYABİLİRLERDİ

        Hayatını kaybeden Kerem Uzun’un ablası Güler Berber ise olayı bizzat görmediğini söyleyerek, “Kardeşimin borcu vardı. 2 tane farklı işte çalışıyordu, motosikletinin plakası düşmüştü. Ceza yiyeceğini düşünerek herkesin yapabileceği şekilde oradan uzaklaşmaya çalışmıştır. Kendi kullanımlarında bulunan motosikletleriyle kardeşimi kovalayıp yakalayabilirlerdi. Çünkü polis motosikletleri daha güçlüdür. Olay nedeniyle sanıktan şikayetçiyim” diye konuştu.

        SAVCI, OLASI KASTLA ÖLDÜRMEDEN CEZA İSTEDİ, AVUKAT İTİRAZ ETTİ

        Cumhuriyet savcısı olaya ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaada, sanığın ‘Olası kastla öldürme’ suçundan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Kerem Uzun’un ailesinin avukatı Azad Ölmez ise, mütalaaya itiraz etti. Avukat Ölmez, sanığın doğrudan elini kaldırarak Kerem Uzun’u hedef alarak sokak ortasında ateş açarak öldürdüğünü ifade ederek, “Deneyimli bir polis memurunun bu şekilde hareket etmesi olası kastı değil doğrudan kasıtla hareket ettiğini gösterir. Sanık haksız tahrik indirimi alabilmek, meşru müdafaa hükümlerinden yararlanabilmek adına müteveffanın belinde silah bulunabileceğinden şüphelendiğini belirterek suçtan kurtulmaya çalışmıştır. Duruşmadaki vermiş olduğu savunmaları gerçeği ortaya çıkarmama adına olduğundan şahıs hakkında iyi hal indirimi uygulanmamasını talep etmekteyiz” dedi.

        Mahkeme heyeti, İbrahim Sert’in tutukluluk halinin devamına karar vererek, avukatların mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.

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