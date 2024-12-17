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        Otomobille çarpışan motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 21:23 Güncelleme: 17.12.2024 - 21:30
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        Otomobille çarpışan motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada
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        KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, akşam saatlerinde Çayırova ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet ile 07 S 1449 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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