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        Kendilerini polis olarak tanıtıp 6 milyon TL dolandırdılar; 4 tutuklama

        KOCAELİ'de telefonla aradıkları kişiyi, kendilerini polis olarak tanıtıp 6 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 17:08 Güncelleme: 25.12.2024 - 17:10
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        Kendilerini polis olarak tanıtıp 6 milyon TL dolandırdılar; 4 tutuklama
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        KOCAELİ’de telefonla aradıkları kişiyi, kendilerini polis olarak tanıtıp 6 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü, tutuklandı.

        Kocaeli’de bir kişi, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan kişilere 6 milyon TL verdi. Dolandırıldığını daha sonra anlayan kişi polise ihbarda bulundu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, şüphelilerin F.A., İ.Y., İ.A., S.B, B.A ve Ü.D. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, dün düzenlenen operasyonla İstanbul’da yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler, ifadeleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.A. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.B., İ.A., İ.Y. ve F.A. tutuklanırken, Ü.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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