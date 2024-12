Bakanlar Bolat ve Kacır, Türkiye'nin ilk Kimya Teknoloji Merkezi'nin açılışına katıldı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından hayata geçirilen Kimya Teknoloji Merkezi'nin açılış töreni, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla yapıldı.

Kimya sektöründeki inovasyon ve teknoloji odaklı dönüşümü desteklemek amacıyla İKMİB, Türkiye'nin ilk Kimya Teknoloji Merkezi'ni Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde kurdu. Sektörün ihracatını artırmak ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla faaliyet gösterecek Kimya Teknoloji Merkezi, Türkiye'nin üretim gücüne katkı sağlamayı, Ar-Ge ve test alanında sunduğu imkanlarla kimya sektörünün test ve laboratuvar hizmetlerinde yurt dışına olan bağımlılığını önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor. Ticaret Bakanlığı’nın destekleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın katkılarıyla İKMİB tarafından sektöre kazandırılan 7 bin metrekare kapalı alanda bin 650 metrekarelik Kimya Teknoloji Merkezi, 5 yıl süren fizibilite ve yapım çalışmalarının ardından faaliyetlerine başladı.

'HERKES, HER PAZAR HÜCUM EDİYOR'

İhracatçının her daim arkasında olduğunu söyleyen Bolat, "Dünyada adeta bir kıyamet savaşı var. Herkes, her pazara hücum ediyor. Daha fazla mal satmak, hizmet satmak için ve korumacılık had safhada ve ticaret savaşları gerçekten büyük bir hızla devam ediyor. İhracatçılarımızın her daim arkasında ve yanındayız. 2024 yılında büyük bir dayanışma içine girdik. Sabırla ve fedakarlıkla zorlu bir süreçte depremin yaralarını hızla sararken ekonomimizin de büyüme, istihdam, ihracat artışı gibi ana makro göstergelerde 2024'ü başarıyla geçirmesini sağladık. Bir hafta sonra yılın ihracat rakamları Cumhurbaşkanımız tarafından 3 Ocak tarihinde İstanbul'da açıklanacak ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızdan iyi rakamları hep birlikte dinleyeceğiz. Bu yıl dış ticaret açığımızı ilk 11 ayda 27 milyar dolar azaltmayı başardık. Bu ihracatın artışı ve ithalatın sayesinde oldu" dedi.