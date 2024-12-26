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        Kocaeli'de tek katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 22:53 Güncelleme: 26.12.2024 - 23:00
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        Kocaeli'de tek katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İbrikdere Mahallesi Hacı Arif Caddesi'nde yabancı uyruklu ailenin yaşadığı tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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