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        Kartepe'ye kar yağdı

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 14:02 Güncelleme: 27.12.2024 - 14:02
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        Kartepe'ye kar yağdı
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        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de kar yağışı etkili oldu.

        Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'de etkisini gösteren yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve Kartepe Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

        Kar kalınlığının bazı bölgelerde 25 santimetreye ulaştığı belirtildi.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri de güzergahı kullanacak sürücüleri kar yağışı konusunda uyararak, araçlarda lastik kontrolü yaptı.​​​​​​​

        Kartepe Kayak Merkezi'ndeki otelin genel müdür yardımcısı Feruz Kaya, AA muhabirine, bölgede sabah saatlerinde başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğünü söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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