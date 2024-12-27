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        Trafikte tartışan sürücüler birbirlerine ateş açtı; 1'i yoldan geçen 2 yaralı (2)

        OLAYDAYARALANAN KADIN O ANLARI ANLATTIKocaeli'nin Körfez ilçesinde trafikte tartışan sürücüler arasında çıkan çatışmada merminin başını sıyırması sonucu yaralanan Tuğçe Sarı, yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 00:01 Güncelleme: 27.12.2024 - 00:05
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        Trafikte tartışan sürücüler birbirlerine ateş açtı; 1'i yoldan geçen 2 yaralı (2)
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        OLAYDAYARALANAN KADIN O ANLARI ANLATTI

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde trafikte tartışan sürücüler arasında çıkan çatışmada merminin başını sıyırması sonucu yaralanan Tuğçe Sarı, yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı. Sarı, “Babamla araçla seyir halinde giderken Körfez ilçesinde bir grup kavga ederken silahlı çatışmanın arasında kaldık ve aracımıza bir sürü kurşun isabet etti. Bu kurşunlardan birisi de benim kafamı sıyırdı. Yani kafamdan vuruldum. Eğer kafamdan vurulmasaydım kalbime doğru kurşun isabet edecekti. Çatışmayı gördüğümüz andan itibaren ben babamın üstüne doğru yattım ve kurşun kafamı sıyırdı” dedi.

        ‘BUNUN BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDEYECEKSİNİZ’

        Suçluların en ağır cezayı almasını istediğini söyleyen Sarı, “Gerçekten çok korkunç anlardı. Arabamızın 2 lastiği de patlak; camımız kırık. Suçluların cezasını almasını istiyorum. Hiç kimseden de korkum yok. Olayın içinde olan şahıslar M.M.B., K.A., O.Z., E.B., gerçekten hiçbirinizden korkum yok. Bu işin sonuna kadar gideceğim ve cezanızı almanız için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben sizden korkmuyorum. Sadece aileme verdiğiniz zarardan dolayı bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Allah hepinizin belasını versin” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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