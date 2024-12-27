Trafikte tartışan sürücüler birbirlerine ateş açtı; 1'i yoldan geçen 2 yaralı (2)

OLAYDAYARALANAN KADIN O ANLARI ANLATTI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde trafikte tartışan sürücüler arasında çıkan çatışmada merminin başını sıyırması sonucu yaralanan Tuğçe Sarı, yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı. Sarı, “Babamla araçla seyir halinde giderken Körfez ilçesinde bir grup kavga ederken silahlı çatışmanın arasında kaldık ve aracımıza bir sürü kurşun isabet etti. Bu kurşunlardan birisi de benim kafamı sıyırdı. Yani kafamdan vuruldum. Eğer kafamdan vurulmasaydım kalbime doğru kurşun isabet edecekti. Çatışmayı gördüğümüz andan itibaren ben babamın üstüne doğru yattım ve kurşun kafamı sıyırdı” dedi.