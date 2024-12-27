Bakanlar Bolat ve Kacır, Türkiye'nin ilk Kimya Teknoloji Merkezi'nin açılışına katıldı (2)

BAKANBOLAT, TAPU TESLİM TÖRENİNE KATILDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, daha sonra Gebze Belediyesi'nin düzenlediği, imar sorunu olan bölgelerde gerekli düzenlemeler sonrası hak sahiplerinin tapularının verilmesi için düzenlenen 34’üncü Tapu Teslim Töreni’ne katıldı. Programda Bakan Bolat’ın yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus ile vatandaşlar yer aldı.

‘DÜNYADA BELEDİYECİLİĞİN NASIL YAPILDIĞINI AK KADROLAR GÖSTERMİŞTİR’ Törende konuşan Ticaret Bakanı Bakanı Bolat, “İnşallah evlerinizde, konutlarınızda ağız tadıyla oturmayı Allah nasip etsin. Çünkü hakikaten bizim insanımız, başını sokacak bir evi her zaman birinci tercih olarak ister; haklıdır. Mülkiyet hakkı, anayasada kabul edilmiş en temel hakların başında gelmektedir. Allah, şu anda barınma noktasında evi olmayanlara da en kısa zamanda ev sahibi olmayı nasip etsin. Bu konuda 1994 Mart ayından bu yana dünyada belediyeciliğin nasıl yapıldığını, şehirciliğin nasıl yapıldığını Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken uygulamasıyla gösteren AK kadrolar, hamdolsun bütün Türkiye'de hizmet ettikleri yerlerde göstermişlerdir. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz de bunların başında gelmektedir. Tam 30 yıldır Gebze, belediyeciliğin gerçekten şahikasını göstermiştir. Eser belediyeciliği, hizmet belediyeciliği, gönül belediyeciliği, halk belediyeciliği, sosyal belediyecilik ve de başarılı şehircilik anlamında en güzel çalışmaları göstermişlerdir” ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE’DE 2024 YILINDA 1 MİLYON 400 BİNDEN FAZLA EV SATILDI’ Bakan Bolat, “Aralık ayı bitiminde açıklanacak, bu yıl Türkiye çapında 1 milyon 400 binden fazla kardeşimiz ev satın aldı. Son 10 yılın ortalaması aşağı yukarı her yıl 1 milyon 200-300 bin civarında. Önceki 10 yılı da koyduğumuzda bu, şu demektir; 22 yılda ortalama 20 milyon civarında kardeşimiz ev sahibi oldu. 22 yıl önce Türkiye'deki otomotiv sayısı 6,5 milyondu. Bunun da 1,5 milyonu motosikletti. Şu anda Türkiye'de vatandaşımızın sahip olduğu araç sayısı 32 milyona yaklaşıyor. İşte herkesin hayali olan 2 anahtar; benim bir evim olsun, benim bir arabam olsun hayali, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıllık AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin de desteklediği Cumhur İttifakı kadrolarıyla başarıldı ve devam edecek. Arabası olmayan, evi olmayan kardeşlerimiz de inşallah bu hayallerine kavuşacaklar. Canla başla çalışıyoruz” dedi.