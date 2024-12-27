Bakanlar Bolat ve Kacır, Türkiye'nin ilk Kimya Teknoloji Merkezi'nin açılışına katıldı (3)

İŞİNSANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kocaeli programı kapsamında iş insanlarıyla Gebze ilçesinde bulunan Gebze Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Gebze Ticaret Odası ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gebze yöneticileri ile bir araya gelen Bakan Bolat’a Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın ve milletvekilleri eşlik etti.

‘GÜNLÜK KREDİ LİMİTİNİ 4 MİLYARA ÇIKARDIK’ Programda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “19 ay önce görevi devraldığımızda 300 milyon TL olan günlük kredi limitini 4 milyara çıkardık. 1 milyarını da KOBİ’ler, tekstil, hazır giyim, deri, ayakkabı, mobilya gibi istihdam gibi istihdam yoğun sektörlere tahsis edeceğini açıkladı. Döviz kredisi olarak ihracatta, döviz bazında reeskont kredisi olarak ‘aylık 150 milyon dolar kontenjan ayıracağım’ dedi. Firma başına 1.5 milyon doları geçmemek kaydıyla azami 360 günlük vadeyle böylesine bir yabancı para finansman desteği sağlayacağını açıkladı. Hükümetimiz hazine ve maliye bakanlığımız Eximbank sermayesini de son 1 buçuk yıl içerisinde 13.8 milyar TL’den 55.3 milyar TL’ye yükseltti. Aşağı yukarı 4 katı bir artış yaptı. Finansmana erişim diye bir sorun ortada kalmadı. Finansman maliyetleri de düşmeye başladı. İnşallah bizim müteşebbislerimiz, imalatçılarımız daha rahat finansman ihtiyaçlarına kavuşmaya başladılar. Bunların yanında mal ve hizmet ihracatındaki yıl sonu rakamlarımızı 3 Ocak tarihinde İstanbul’da Cumhurbaşkanımız halkımızla paylaşacak” dedi.