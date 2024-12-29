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        TEM Otoyolu'nda otomobil bariyere çarptı; 1 yaralı

        KOCAELİ'de TEM Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 16:09 Güncelleme: 29.12.2024 - 16:15
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        TEM Otoyolu'nda otomobil bariyere çarptı; 1 yaralı
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        KOCAELİ’de TEM Otoyolu’nda bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 13.30 sıralarında TEM Otoyolu İzmit geçişi Kuruçeşme Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden H.A. yönetimindeki 59 UZ 043 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu bariyere çarpıp sürüklendi. Kazada, araçta sıkışan F.A. yaralanırken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan F.A., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan F.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Kaza nedeniyle 4 şeritli yolda tek şerit trafiğe kapandı. Yapılan temizlik çalışması ve aracın kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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