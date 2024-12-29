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        Doğal gaz kaynaklı patlamanın yaşandığı binadaki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı (2)

        'DEPREMOLDU ZANNETTİM'Kocaeli'nin Darıca ilçesinde doğal gaz kaynaklı ilk patlamanın meydana geldiği Abdi İpekçi Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, o anları anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 17:39 Güncelleme: 29.12.2024 - 17:45
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        Doğal gaz kaynaklı patlamanın yaşandığı binadaki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı (2)
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        ‘DEPREMOLDU ZANNETTİM’

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde doğal gaz kaynaklı ilk patlamanın meydana geldiği Abdi İpekçi Mahallesi’nde oturan vatandaşlar, o anları anlattı. Vatandaşlardan Şükriye Uğur, “Biz arka komşusu oluyoruz. Eşim bir patlama hissetti. Eşim patlamayı hissedince bir şey oldu diye balkona koştu. Ben ‘Bir şey yok’ dedim; dedim yok bir şey dedim. Avizeye baktım; deprem oldu zannettim ama yani deprem değildi, bu sarsıntıydı. Yerden sallandık. Eşim koşarak geldi, buraya baktı ama hepimiz çok üzüldük; zarar çok. Arkadaşların hepsi hastaneye kaldırıldı. Bizde herhangi bir hasar yok ama çok üzüldük. Arkadaşlar muhtemelen ‘Gaz sızıntısı var’ diye çağırmışlar. Gelmişler, kontrol etmişler ama ‘Bir şey olmaz’ denilmiş. Burada da ocak mı yandı, birisi sigara mı içti bilmiyoruz ama ondan dolayı patlama gerçekleşmiş. 3 defa gelinip bakılmış. Onlar kaynaklarındı muhtemelen” dedi.

        ‘1-2 PATLAMA DAHA OLDU’

        Patlamanın olduğu sokakta oturan Nevzat Usta ise “Binanın her tarafından alev fışkırıyordu. 2’nci kata kadar alev fışkırıyordu; buraya gelemedik. Ondan sonra geldim; geldikten sonra 1-2 patlama daha oldu. 2 tane 25 yaşlarında genç bayan vardı; baktım vücudunun her tarafında yanıklar vardı. Ondan sonra genç bir delikanlı vardı, 30’lu yaşlarda; o ‘yanıyorum’ diye bağırıyordu. Sonra bir kova su getirdiler, o da suyu kafasından aşağı döktü. Sonra 2 tane ufak çocukları vardı bunların; ben gidip evden yanık kremi getirdim; çocuklara sürdüler. Sonra 2 bayanı ambulansa götürdük. Yolların kenarları falan araba doluydu. Kaç kere ‘Arabaları çekin buradan’ dedim. Ondan sonra bunlar ‘Çekeceğiz’ dediler, o arada oldu. 4-5 tane itfaiye geldi; söndürdüler. Zaten her tarafı kapattılar. Bir daha da açmadılar” diye konuştu.

        ‘SABAHTAN BERİ DOĞAL GAZ YOKTU’

        Bayramoğlu Mahallesi’nde iş makinesinin deldiği doğal gaz boru hattının ardından gaz akışının kesildiğini söyleyen Nevzat Usta, “Bizim mahallede Aşıroğlu tarafında bir patlama olduğundan dolayı sabahtan beri doğal gaz yoktu. Burada var mıydı bilmiyorum. Gaz kesintisi vardı. Biz doğal gazı açıyorduk, 25 dereceye kadar gelip kesiliyordu." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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