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        TIR şoförünü dövüp bıçaklayan 4 şüpheli tutuklandı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde TIR'daki mazotu gasbetmeye çalışan, kendilerine direnen şoför E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 09:32 Güncelleme: 05.01.2025 - 09:35
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        TIR şoförünü dövüp bıçaklayan 4 şüpheli tutuklandı
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde TIR’daki mazotu gasbetmeye çalışan, kendilerine direnen şoför E.I.'yı dövüp, boynundan bıçaklayan 4 şüpheli tutuklandı.

        Olay, 1 Ocak'ta Gebze ilçesi Barış Mahallesi’ndeki nakliyatçılar garajında meydana geldi. O.H., H.K., F.Y. ve C.H.D., 07 DCH 44 çekici plakalı TIR'ın yanına gelip, şoför E.I.'dan aracın yakıt deposundaki mazotu vermesini istedi. Direnen E.I., şüpheliler tarafından dövülüp boynundan bıçaklandı. E.I., yaralı halde TIR'a binip, kaçtı. TEM Otoyolu Ankara yönünde yaklaşık 30 kilometre giden E.I., Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yol üzerinde bulunan dinlenme tesisine girerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan E.I., ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan E.I.’nın tedavisi sürüyor.

        4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla O.H., H.K., F.Y. ve C.H.D’yi dün gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu bildirilen 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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