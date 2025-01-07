ATM sırasında uğradığı silahlı saldırıda öldü (3)

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde ATM önünde sıra bekleyen Maksut Beytaş'ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında olayı gerçekleştiren kişinin U.B. (22) olduğunu saptandı. U.B., polisin İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde yaptığı operasyon sonucu yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Cinayetin sebebinin geçmişe dayalı husumet olduğu değerlendirilirken, şüphelinin emniyette sorgusu sürüyor.

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