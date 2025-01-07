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        ATM sırasında uğradığı silahlı saldırıda öldü (3)

        ŞÜPHELİYAKALANDIKocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ATM önünde sıra bekleyen Maksut Beytaş'ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında olayı gerçekleştiren kişinin U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 00:04 Güncelleme: 07.01.2025 - 00:04
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        ATM sırasında uğradığı silahlı saldırıda öldü (3)
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        ŞÜPHELİYAKALANDI

        Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde ATM önünde sıra bekleyen Maksut Beytaş'ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında olayı gerçekleştiren kişinin U.B. (22) olduğunu saptandı. U.B., polisin İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde yaptığı operasyon sonucu yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Cinayetin sebebinin geçmişe dayalı husumet olduğu değerlendirilirken, şüphelinin emniyette sorgusu sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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