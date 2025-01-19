Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Ormandaki kulübede başına baltayla vurulan kişi öldü

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde ormandaki bir kulübede kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin baltayla kafasına vurduğu İsa Turgut (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 23:26 Güncelleme: 19.01.2025 - 23:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ormandaki kulübede başına baltayla vurulan kişi öldü
        ABONE OL

        KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde ormandaki bir kulübede kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin baltayla kafasına vurduğu İsa Turgut (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Jandarma, olayla ilişkin 2 kişiyi ifadelerinin alınması için karakola götürdü.

        Olay, gece saatlerinde Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi orman yolundaki bir kulübede meydan geldi. İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler henüz bilinmeyen nedenle İsa Turgut’a balta ile saldırdı. İsa Turgut başına aldığı balta darbesiyle yere yığılırken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler kaçtı. Turgut’un kulübe yanındaki motosikletini fark eden akrabası konuşmak üzere kulübeye yöneldi. Kulübeye giren ve kanlar içindeki Turgut’u gören akrabasının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgut, ağır yaralı olarak İzmit ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Turgut, hayatını kaybetti. Turgut’un cansız bedeni otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastane’si morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kulübe ve çevresinde inceleme gerçekleştirdi.

        Öte yandan, Turgut’un yüzünde kesikler olduğu da öğrenildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Olayla, ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-Hamas hattında rehine takası
        İsrail-Hamas hattında rehine takası
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Taziye evinde kavga: 2 ölü, 4 yaralı
        Taziye evinde kavga: 2 ölü, 4 yaralı
        TikTok, ABD'de yeniden açıldı
        TikTok, ABD'de yeniden açıldı
        "Elinde sihirli anahtarlar var!"
        "Elinde sihirli anahtarlar var!"
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Fenerbahçe'den 4 gollü zafer!
        Fenerbahçe'den 4 gollü zafer!
        Bebeğine süt götürürken hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı
        Bebeğine süt götürürken hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart ağır bir karar!
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart ağır bir karar!
        "Bıçakla tehdide" mahalleden dayak!
        "Bıçakla tehdide" mahalleden dayak!
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de kulübesinde yaralı bulunan kişi hastanede öldü
        Kocaeli'de kulübesinde yaralı bulunan kişi hastanede öldü
        Akaryakıt dolum terminalindeki parlamada yaralanan 4 işçi taburcu edildi
        Akaryakıt dolum terminalindeki parlamada yaralanan 4 işçi taburcu edildi
        Karamürsel Kent Konseyi, esnafla buluştu
        Karamürsel Kent Konseyi, esnafla buluştu
        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı