Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kulübedeki baltalı cinayette 2 şüpheli adliyede

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde ormanda kulübede İsa Turgut'u (35) başına baltayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 14:34 Güncelleme: 20.01.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kulübedeki baltalı cinayette 2 şüpheli adliyede
        ABONE OL

        KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde ormanda kulübede İsa Turgut’u (35) başına baltayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Y.C.B. ve N.B. adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün gece saatlerinde Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi Okçapınar mevkisi ormanındaki bir kulübede meydan geldi. Y.C.B ve N.B., henüz bilinmeyen nedenle İsa Turgut’a saldırdı. İsa Turgut başına aldığı balta darbesiyle yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. Bir süre sonra bölgeden geçen bir yakını, Turgut’un kulübenin yanındaki motosikletini fark edip içeri girdi. Turgut’u kanlar içinde bulan akrabası, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İzmit ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan İsa Turgut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Turgut’un cansız bedeni otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kulübe ve çevresinde inceleme yaptı. Turgut’un yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde de kesikler olduğu öğrenildi.

        Jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla Y.C.B. ve N.B., dün gece yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Ankara'nın ikinci Trump döneminden beklentisi ne?
        Ankara'nın ikinci Trump döneminden beklentisi ne?
        Youssef En-Nesyri ritmini buldu!
        Youssef En-Nesyri ritmini buldu!
        6 ay yemek yemiyorlar! Patates böcekleri obeziteye çare olabilir
        6 ay yemek yemiyorlar! Patates böcekleri obeziteye çare olabilir
        "San Mames'te finali hayal ediyoruz"
        "San Mames'te finali hayal ediyoruz"
        Emekli polis kardeşini öldürdü! Kanlı arazi!
        Emekli polis kardeşini öldürdü! Kanlı arazi!
        Renklerin gizemli tarihi!
        Renklerin gizemli tarihi!
        Ayrılık haftası!
        Ayrılık haftası!
        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        Su dolu çukurda 2 çocuk ölmüştü! Dramın içinden dram çıktı!
        Su dolu çukurda 2 çocuk ölmüştü! Dramın içinden dram çıktı!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Yılın en iç karartıcı günü: Ocak ayının üçüncü pazartesisi
        Yılın en iç karartıcı günü: Ocak ayının üçüncü pazartesisi

        Benzer Haberler

        Kocaeli, geçen yıl Türkiye'nin otomotiv ihracatının yarısından fazlasına im...
        Kocaeli, geçen yıl Türkiye'nin otomotiv ihracatının yarısından fazlasına im...
        Ormandaki kulübede başına baltayla vurulan kişi öldü
        Ormandaki kulübede başına baltayla vurulan kişi öldü
        Kocaeli'de kulübesinde yaralı bulunan kişi hastanede öldü
        Kocaeli'de kulübesinde yaralı bulunan kişi hastanede öldü
        Akaryakıt dolum terminalindeki parlamada yaralanan 4 işçi taburcu edildi
        Akaryakıt dolum terminalindeki parlamada yaralanan 4 işçi taburcu edildi
        Karamürsel Kent Konseyi, esnafla buluştu
        Karamürsel Kent Konseyi, esnafla buluştu
        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti