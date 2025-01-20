Kulübedeki baltalı cinayette 2 şüpheli adliyede

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde ormanda kulübede İsa Turgut’u (35) başına baltayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Y.C.B. ve N.B. adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi Okçapınar mevkisi ormanındaki bir kulübede meydan geldi. Y.C.B ve N.B., henüz bilinmeyen nedenle İsa Turgut’a saldırdı. İsa Turgut başına aldığı balta darbesiyle yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. Bir süre sonra bölgeden geçen bir yakını, Turgut’un kulübenin yanındaki motosikletini fark edip içeri girdi. Turgut’u kanlar içinde bulan akrabası, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İzmit ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan İsa Turgut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Turgut’un cansız bedeni otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kulübe ve çevresinde inceleme yaptı. Turgut’un yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde de kesikler olduğu öğrenildi.

Jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla Y.C.B. ve N.B., dün gece yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.