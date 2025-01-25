Seyir halindeyken alev alan cip yandı
KOCAELİ'ninGebze ilçesinde seyir halindeki cipin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
KOCAELİ'ninGebze ilçesinde seyir halindeki cipin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, öğle saatlerinde D-100 kara yolu Tatlıkuyu Mahallesi geçişinde çıktı. Ankara istikametine seyir halindeki cipin motor kısmından yükselen alevleri fark eden sürücü aracı durdurup, dışarı çıktı. Sürücü, yangın söndürmeye tüpü ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması ile adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Araçta hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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