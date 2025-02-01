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        Eski eşi tarafından cadde ortasında bıçaklanan Tuğba, ağır yaralandı (2)

        OLAYCEP TELEFONU KAMERASINDAKocaeli'de Tuncay A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 17:55 Güncelleme: 01.02.2025 - 18:00
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        Eski eşi tarafından cadde ortasında bıçaklanan Tuğba, ağır yaralandı (2)
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        OLAYCEP TELEFONU KAMERASINDA

        Kocaeli'de Tuncay A.’nın eski eşi Tuğba H.’yi cadde ortasında defalarca bıçakladığı anlar ve çevredekilerin şüpheliye müdahalesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde; Tuncay A.’nın Tuğba H.’yi bıçakladığı, sopalarla yaklaşan kişileri görünce bıçağı attığı anlar yer aldı. Bir otomobilin Tuncay A.’nın önünü kestiği ve vatandaşların Tuncay A.’yı darbettiği sırada ayağa kalkan Tuğba H.’nin ‘Benim çocuklarımın babası’ diye bağırarak kalabalığı ayırmaya çalıştığı anlar da görüntülere yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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