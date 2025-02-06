Kocaeli'de okullara 1 gün 'kar' tatili

KOCAELİ’de kar nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

Kocaeli’de etkili olan kar nedeniyle il genelinde eğitim- öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Kocaeli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada; “Son meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artırarak sürdürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 06 Şubat 2025 Perşembe günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) eğitim ve öğretime 1 bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün idari izinli sayılacaktır” denildi.