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        Sokakta 25 günlük erkek bebek bulundu

        KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde sokağa bırakılmış, yaklaşık 25 günlük olduğu değerlendirilen erkek bebek bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 16:02 Güncelleme: 08.02.2025 - 16:05
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        Sokakta 25 günlük erkek bebek bulundu
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        KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde sokağa bırakılmış, yaklaşık 25 günlük olduğu değerlendirilen erkek bebek bulundu.

        Olay, saat 10.30 sıralarında Kozluk Mahallesi Mustafa Karakaş Sokak'ta meydana geldi. Sokağa bırakılmış bebeği fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bebek, müşahede altına alındı. Yaklaşık 25 günlük olduğu değerlendirilen 2,5 kilogram ağırlığındaki erkek bebeğin, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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