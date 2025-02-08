Sokakta 25 günlük erkek bebek bulundu
KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde sokağa bırakılmış, yaklaşık 25 günlük olduğu değerlendirilen erkek bebek bulundu.
KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde sokağa bırakılmış, yaklaşık 25 günlük olduğu değerlendirilen erkek bebek bulundu.
Olay, saat 10.30 sıralarında Kozluk Mahallesi Mustafa Karakaş Sokak'ta meydana geldi. Sokağa bırakılmış bebeği fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bebek, müşahede altına alındı. Yaklaşık 25 günlük olduğu değerlendirilen 2,5 kilogram ağırlığındaki erkek bebeğin, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.
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