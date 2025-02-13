Kocaeli'de zincirleme kaza; 12 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından trafik kontrollü olarak sağlandı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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