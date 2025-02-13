Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de zincirleme kaza; 12 yaralı

        KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde 3 servis minibüsü ve tankerin karıştığı kavşaktaki zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:45 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de zincirleme kaza; 12 yaralı
        ABONE OL

        KOCAELİ’nin Karamürsel ilçesinde 3 servis minibüsü ve tankerin karıştığı kavşaktaki zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 07.00 sıralarında D-130 kara yolu Karamürsel Kız Meslek Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi. Gölcük istikametine giden E.G. (47)idaresindeki 41 P 6426 plakalı servis minibüsü, F.B. (32) yönetimindeki 77 P 4160 plakalı servis minibüsü, S.B. (39) kontrolündeki 41 P 4688 plakalı servis minibüsü ve M.Ö. (64) idaresindeki 16 VT 122 plakalı tanker zincirleme kazaya karıştı. Kazada 12 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından trafik kontrollü olarak sağlandı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Okul, hastane ve kamu binalarında yangın seferberliği
        Okul, hastane ve kamu binalarında yangın seferberliği
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Şizofreni kocadan tornavidalı vahşet!
        Şizofreni kocadan tornavidalı vahşet!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı
        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kar yağışı etkili oluyor
        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kar yağışı etkili oluyor
        Kocaeli'de kar yağışı (2)
        Kocaeli'de kar yağışı (2)
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Berat Kandili mesajı
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Berat Kandili mesajı
        Kocaeli'de kar yağışı
        Kocaeli'de kar yağışı