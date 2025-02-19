Kocaeli'de eğitime kar engeli (3)
YÜKSEKKESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen kar, Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olmaya devam etti.
YÜKSEKKESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından beklenen kar, Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde etkili olmaya devam etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için 2 bin 321 personel ve 623 araç ve iş makinesiyle tedbir aldı. Kar yağışının etkisini artırdığı güzergahlarda ise kar küreme çalışması gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada; buzlanmayı önlemek için alımı gerçekleştirilen 47 bin ton tuzun ihtiyaç halinde kullanılmak üzere depoladığı, yaklaşık 15 bin ton tuzun da kent genelinde buzlanmanın etkili olduğu bölgelere gönderildiği bildirildi.
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