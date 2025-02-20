Federasyon başkanı ramazan pidesinin fiyatını açıkladı; 250 gramı 20 lira

TÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2025 yılı pide fiyatlarına ilişkin basın toplantısında, "Geçen yıl azami satış fiyatı kilogramı 60 lira olan ramazan pidesi, bu yıl Türkiye'nin her yerinde azami 81 liranın üzerinde olmayacak. Yani geçen sene Ankara ilinde 250 gramı 15 TL’ye satılan ramazan pidesi, bu sene 250 gramı 20 liradan satılmış olacak. Fiyat artışına bakmış olduğumuzda yüzde 33’lük bir artış söz konusu oluyor. Yine aynı şekilde İstanbul ilinde geçen sene 250 gramı 15 liraya satılan ramazan pidesi, bu sene 250 gramı 20 lira olarak satılacak. Antalya ilinde de geçen sene 250 gramı 15 liradan satılmış, bu sene 20 liradan satışa sunulacak” dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bugün Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Toplantı Salonu’nda ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Balcı, “Türkiye Fırıncılar Federasyonu olarak ramazan ayının vazgeçilmezi olan ramazan pidesinin azami satış fiyatı konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde geçen yıl azami satış fiyatı kilogramı 60 lira olan Ramazan pidesi, bu yıl Türkiye'nin her yerinde azami 81 liranın üzerinde olmayacak. Yani geçen sene Ankara ilinde 250 gramı 15 TL’ye satılan Ramazan pidesi, bu sene 250 gramı 20 liradan satılmış olacak. Fiyat artışına bakmış olduğumuzda yüzde 33’lük bir artış söz konusu oluyor. Yine aynı şekilde İstanbul ilinde geçen sene 250 gramı 15 liraya satılan ramazan pidesi, bu sene 250 gramı 20 lira olarak satılacak. Antalya ilinde de geçen sene 250 gramı 15 liradan satılmış, bu sene 20 liradan satışa sunulacak. Bursa ilinde geçen sene 330 gramı 20 liradan satılırken bu sene 370 gramı 30 liraya satılmış olacak. Kocaeli’de de 20 liraya satılıyordu, Kocaeli ilimizde de 370 gramı 30 liradan satılacak. Yani ortalamaya baktığımızda iller arasında yüzde 33-35 fiyat artışı söz konusu. Bu bazı illerimizde yüzde 28-30 olarak da gerçekleşebilir ama Türkiye’nin hiçbir yerinde yüzde 35’ten daha yukarı bir fiyat artışı söz konusu değil” dedi.

‘HALKIMIZIN ALIM GÜCÜNÜ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMAMIZ GEREKİYORDU’

Enflasyon oranlarının altında bir artış olduğunu belirten Balcı, “Geçen yıldan bu seneye kadar bakacak olursak ramazanda pidede kullanmış olduğumuz un fiyatında yüzde 40 artış oldu, yine geçen seneden bu seneye işçilik ücretlerinde yüzde 45 artış söz konusu. Yine işletme giderlerinde yüzde 40 artış söz konusu. Yani mevcut artışın altında bir fiyat artışıyla karşı karşıyayız. 2024 yılının enflasyon oranına bakacak olursak yüzde 45 dolayında gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla pide fiyatlarına yapılan fiyat artışı enflasyon altında bir fiyat artışı olmuş oluyor. Bunu yaparken halkımızın alım gücünü göz önünde bulundurmamız gerekiyordu. Ekmek fiyatlarında olduğu gibi bir aylık ramazan ayı süresinde de pide fiyatın en makul seviyede kalması için gerek kurumlarımız gerek esnafımız gerekli özveriyi gösterdi. En makul olacak şekilde vatandaşımızın gönül rahatlığıyla Ramazan pidesi alabilmesi için bu şekilde belirlenmiş oldu” diye konuştu.