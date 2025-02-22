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        5 gündür arazinin ortasında yanıyor; gazın türü araştırılıyor

        KOCAELİ'ninKartepe ilçesinde metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışması sırasında çıkan yangın, yaklaşık 5 gündür sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 11:24 Güncelleme: 22.02.2025 - 11:25
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        5 gündür arazinin ortasında yanıyor; gazın türü araştırılıyor
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        KOCAELİ'ninKartepe ilçesinde metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışması sırasında çıkan yangın, yaklaşık 5 gündür sürüyor. Yanan gazın türünün tespiti için çalışmaların sürdüğü, numunelerin incelendiği bildirildi.

        Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak ile Ulus Caddesi kesişimindeki arazide, 17 Şubat'ta metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışması sırasında 47 metre derinliğe inildiğinde yangın çıktı. Ekipler bölgede önlem alırken, yangın yaklaşık 5 gündür sürüyor. Metan gazı kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın ile ilgili 18 Şubat'ta itfaiye ekipleri yangın battaniyesi ile alevleri söndürürken; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) bölgeye gelen uzman ekipler numune aldı.

        NUMUNELER İNCELENİYOR

        Numune alımı ve ölçüm işlemlerinin tamamlanmasının ardından itfaiye ekipleri yangını kontrollü olarak yeniden alevlendirdi. Yanan gazın türünün tespiti için alınan numuneler gönderilirken, incelenmesinin sürdüğü öğrenildi. Bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), polis ve belediye zabıta ekipleri 7/24 esasına dayalı bekleyişlerini sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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