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        Çocukların oyunu yangına sebep oldu

        KOCAELİ'nin Derince ilçesinde çocuklar, evde oyun oynadığı sırada perdeyi tutuşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 20:05 Güncelleme: 24.02.2025 - 20:10
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        Çocukların oyunu yangına sebep oldu
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        KOCAELİ’nin Derince ilçesinde çocuklar, evde oyun oynadığı sırada perdeyi tutuşturdu. Anne çocuklarını evden çıkarırken, anne ve komşular evde yanan eşyaları balkondan attı. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürüldü.

        Yangın, saat 17.30 sıralarında Derince ilçesi İbnisina Mahallesi Erikli Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre evde bulunan çocuklar, ateşle oynadığı sırada perdeyi tutuşturdu. O sırada durumu fark eden anne, çocuklarını evden çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu sırada anne ve binada bulunanlar yanan eşyaları balkondan attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu yangını söndürdü. Evde hasar meydana gelen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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