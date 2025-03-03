Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Hafriyat kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        KOCAELİ'de TEM Otoyolu geçişinde hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 11:24 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hafriyat kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL

        KOCAELİ'de TEM Otoyolu geçişinde hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü A.N.A. yaralandı. Kaza nedeniyle yolda kontrollü sağlanan trafik, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla normale döndü.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında TEM Otoyolu Kartepe ilçesi geçişi Acısu mevkisinde meydana geldi. A.N.A.’nın kontrolünü yitirdiği 34 BDT 649 plakalı otomobil, aynı yöne giden E.A. idaresindeki 16 AJG 211 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü A.N.A., yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından A.N.A., hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle 3 şeritli olan otoyolun 2 şeridi trafiğe kapandı. Kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin yoldaki temizlik çalışmalarının ardından yaklaşık 1 saat sonra normale döndü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        Rubio: Putin'i müzakereye ikna etmek en önemli yol
        Rubio: Putin'i müzakereye ikna etmek en önemli yol
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        "Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz"
        "Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz"
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Kaza üzerine kaza! Hamile kadının trajik sonu!
        Kaza üzerine kaza! Hamile kadının trajik sonu!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        Asırlar sonra gün yüzü gördü
        Asırlar sonra gün yüzü gördü
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı
        "Mağarada daha huzurluydum! Bol oksijenli mükemmeldi!"
        "Mağarada daha huzurluydum! Bol oksijenli mükemmeldi!"
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        "G.Saray'ı baskı altına aldı!"
        "G.Saray'ı baskı altına aldı!"
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        "Ne diyorsa doğrudur"
        "Ne diyorsa doğrudur"

        Benzer Haberler

        Kocaeli Valisi Aktaş, yurtta kalan öğrencilerle iftar yaptı
        Kocaeli Valisi Aktaş, yurtta kalan öğrencilerle iftar yaptı
        Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesildi
        Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesildi
        14 gündür yanan metan gazının 500 metre ilerisinde gaz açığa çıktı; gaz kon...
        14 gündür yanan metan gazının 500 metre ilerisinde gaz açığa çıktı; gaz kon...
        Kocaeli'de zemin etüdü sırasında metan gazı çıktı
        Kocaeli'de zemin etüdü sırasında metan gazı çıktı
        Yüksekten düşen, hastaneye kaldırılırken kaza geçiren hamile kadın 1 gün so...
        Yüksekten düşen, hastaneye kaldırılırken kaza geçiren hamile kadın 1 gün so...
        CHP Genel Başkanı Özel, Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenleri anma...
        CHP Genel Başkanı Özel, Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenleri anma...