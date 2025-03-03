Hafriyat kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

KOCAELİ'de TEM Otoyolu geçişinde hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü A.N.A. yaralandı. Kaza nedeniyle yolda kontrollü sağlanan trafik, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla normale döndü.

Kaza, saat 09.00 sıralarında TEM Otoyolu Kartepe ilçesi geçişi Acısu mevkisinde meydana geldi. A.N.A.’nın kontrolünü yitirdiği 34 BDT 649 plakalı otomobil, aynı yöne giden E.A. idaresindeki 16 AJG 211 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü A.N.A., yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından A.N.A., hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 3 şeritli olan otoyolun 2 şeridi trafiğe kapandı. Kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin yoldaki temizlik çalışmalarının ardından yaklaşık 1 saat sonra normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.