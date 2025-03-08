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        Otobüs şoförü, bıçaklanan öğrenciyi hastaneye yetiştirdi

        KOCAELİ'ninDarıca ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan lise öğrenci, bindiği halk otobüsünün şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 16:03 Güncelleme: 08.03.2025 - 16:05
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        Otobüs şoförü, bıçaklanan öğrenciyi hastaneye yetiştirdi
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        KOCAELİ'ninDarıca ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan lise öğrenci, bindiği halk otobüsünün şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi. Yaralı öğrenciye müdahale anlar, araç içi kamerasına yansıdı.

        Olay, 6 Mart'ta Bağlarbaşı Mahallesi Özbay Sokak’ta meydana geldi. Gökşen Mustafa Yücel Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencilerinden Ö.Ş.Ö. (17), olaydan 1 gün önce kavga ettiği, başka bir okulun öğrencisi olan H.M.M.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. H.M.M. kaçarken, okuluna 200 metre uzaklıkta saldırıya uğrayan Ö.Ş.Ö. duraktan halk otobüsüne bindi. Ö.Ş.Ö.'nün yaralı olduğunu fark eden otobüs şoförü Gökhan Yeğe, aracını 1 kilometre uzaklıktaki Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sürdü. Bu sırada yolculardan biri Ö.Ş.Ö.'ye müdahale ederken, o anlar araç içi kamerasına yansıdı.

        'GÖRÜR GÖRMEZ HASTANEYE YETİŞTİRMEK İSTEDİM'

        Halk otobüsü şoförü Gökhan Yeğe, durakta öğrencilerin kavga ettiğini gördüğünü belirterek, "Okul çıkış saatinde öğrencilerin durakta otobüse binmesini beklerken arbede yaşandı. Çocuklardan bir tanesi, otobüse binerken aksayarak bindi. Çocuğun ayağından kan aktığını gördüm. Görür görmez hastaneye yetiştirmek istedim ve yetiştirdim. Çocuk arabadan inerken bacağından çok kan akmıştı. İnşallah çocuğa bir şey olmamıştır" dedi. H.M.M'nin de arbede sırasında hafif yaralandığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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