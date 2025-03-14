Tıp Bayramı'nda sağlıkçılardan 'Memleketim' şarkısı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında ‘Bir Başkadır Benim Fakültem’ adlı klip hazırladı. Klipte, tıp fakültesi öğretim üyeleri, sağlık çalışanları ve öğrenciler ‘Memleketim’ şarkısını seslendirdi. Kocaeli Üniversitesi sosyal medya hesabından ‘14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun’ notuyla paylaşılan klip, beğeni topladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.