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        Kocaeli'de kıyıya ölü yunus vurdu

        KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi Tavşancıl Sahili'nde, kıyıya ölü yunus vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 18:15 Güncelleme: 14.03.2025 - 18:20
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        Kocaeli'de kıyıya ölü yunus vurdu
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        KOCAELİ’nin Dilovası ilçesi Tavşancıl Sahili’nde, kıyıya ölü yunus vurdu. Yunusun yüzgeç ve ağız bölgesinde delikler olduğu görüldü.

        Dilovası ilçesi Tavşancıl Sahili’nde yürüyüş yapanlar, kıyıya vurmuş hareketsiz halde bir yunusla karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye gönderilen ekipler tarafından yapılan incelemede yunusun öldüğü belirlendi. Yunusun yüzgeç ve ağız bölgesinde delikler olduğu görüldü. Olayla ilgili incelme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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