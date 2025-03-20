TEM'de zincirleme kaza; 2 ölü 4 yaralı

Kaza, saat 20.30 sıralarına TEM Otoyolu’nun Derince ilçesi geçişi Çenedağ mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan, aralarında TIR, otomobil ve kamyonların da bulunduğu 8 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.