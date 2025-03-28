TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde akıcı yoğunluk (2)
HAVADANGÖRÜNTÜLENDİTEM yolunun İzmit ilçesi geçişi Bekirdere Viyadüğü mevkisinde, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle oluşan akıcı trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi.
HAVADANGÖRÜNTÜLENDİ
TEM yolunun İzmit ilçesi geçişi Bekirdere Viyadüğü mevkisinde, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle oluşan akıcı trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.