Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Terörsüz Türkiye dönemine girdik

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde 40’ıncısı düzenlenen Kent Bayramlaşması’na katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, “Terörsüz Türkiye dönemine girdik” dedi.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi tarafından 2005 yılından bu yana yapılan Kent Bayramlaşması’nın 40’ıncısı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen programa, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş yaptığı konuşmada vatandaşların bayramını kutladı.

‘BÜTÜN İNSANLIĞIN KURTULUŞUNA VESİLE OLSUN DİYE TEMENNİ EDİYORUZ’

İçişleri Bakan Yardımcısı ve eski Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Münir Karaloğlu, Kocaelililerin bayramını kutlayarak, “İnşallah bayram başta Gazze ve Filistin olmak üzere zulüm altındaki bütün Müslümanların, bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olsun diye temenni ediyoruz” diye konuştu. Karaloğlu ayrıca “Terörsüz Türkiye dönemine girdik” ifadelerini kullandı.