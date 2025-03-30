Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Terörsüz Türkiye dönemine girdik

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 40'ıncısı düzenlenen Kent Bayramlaşması'na katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Terörsüz Türkiye dönemine girdik" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 17:23 Güncelleme: 30.03.2025 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Terörsüz Türkiye dönemine girdik
        ABONE OL

        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde 40’ıncısı düzenlenen Kent Bayramlaşması’na katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, “Terörsüz Türkiye dönemine girdik” dedi.

        Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi tarafından 2005 yılından bu yana yapılan Kent Bayramlaşması’nın 40’ıncısı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen programa, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş yaptığı konuşmada vatandaşların bayramını kutladı.

        ‘BÜTÜN İNSANLIĞIN KURTULUŞUNA VESİLE OLSUN DİYE TEMENNİ EDİYORUZ’

        İçişleri Bakan Yardımcısı ve eski Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Münir Karaloğlu, Kocaelililerin bayramını kutlayarak, “İnşallah bayram başta Gazze ve Filistin olmak üzere zulüm altındaki bütün Müslümanların, bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olsun diye temenni ediyoruz” diye konuştu. Karaloğlu ayrıca “Terörsüz Türkiye dönemine girdik” ifadelerini kullandı.

        ‘BURANIN BİRLİĞİ VE BERABERLİĞİ DİĞER COĞRAFYALARDA DA UMUT KAYNAĞI OLUYOR’

        Programda tüm vatandaşların bayramını kutlayarak söze başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye ve Türk milletinin dünyanın kilit taşı gibi olduğunu belirterek, “Buranın birliği ve beraberliği, diğer coğrafyalarda da bir umut kaynağı oluyor. Eğer burası sağlamsa, burası dimdik ayaktaysa, burası bir ve beraberse oralardaki insanlar için de umut oluyor; başları daha dik geziyorlar. Burada sıkıntı olursa, orada endişeye kapılıyorlar. Onun için en başta ve her şeyden evvel dikkat edeceğimiz şey, bu milletin birliğinin, beraberliğinin zarar görmemesi olmalı” dedi.

        Protokol ile katılımcılar bayramlaşmasının ardından program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Kaçan şüpheli dehşet saçtı! 1 kişiyi öldürdü, 1 polisi yaraladı!
        Kaçan şüpheli dehşet saçtı! 1 kişiyi öldürdü, 1 polisi yaraladı!
        766 kazada 5 can kaybı!
        766 kazada 5 can kaybı!
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması

        Benzer Haberler

        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'de 40. Geleneksel Kent Bayramlaşması yapıldı
        Kocaeli'de 40. Geleneksel Kent Bayramlaşması yapıldı
        Kocaeli'de il protokolünden şehitliğe bayram ziyareti
        Kocaeli'de il protokolünden şehitliğe bayram ziyareti
        "Mavi Vatan"ın gökyüzündeki bekçileri bayramda da görev başında
        "Mavi Vatan"ın gökyüzündeki bekçileri bayramda da görev başında
        TCG Salihreis ekibi, bayramda görev başında
        TCG Salihreis ekibi, bayramda görev başında
        Parktaki tartışmada göğsünden vurulan kişi kurtarılamadı
        Parktaki tartışmada göğsünden vurulan kişi kurtarılamadı