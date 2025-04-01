Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş hayatını kaybetti

        AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi ve eski Ulaşlı Belediye Başkanı Burhan Abiş (79), tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 01:47 Güncelleme: 01.04.2025 - 01:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş hayatını kaybetti
        ABONE OL

        AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi ve eski Ulaşlı Belediye Başkanı Burhan Abiş (79), tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

        AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi ve eski Ulaşlı Belediye Başkanı Burhan Abiş, bir süredir tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası Abiş’in cenazesinin bugün Gölcük ilçesi Ulaşlı Mahallesi Merkez Cami’den öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

        Abiş’in vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yayınladığı başsağlığı mesajında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kadim yol arkadaşı, Ulaşlı eski Belediye Başkanımız, kıymetli büyüğümüz Burhan Abiş’e Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır temenni ediyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl aralık ayında düzenlenen AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nın 8. Olağan Kongresi’nin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’nde Abiş’i ziyaret etmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fitch açıkladı: Otomobil fiyatları artacak
        Fitch açıkladı: Otomobil fiyatları artacak
        Trump'tan Husiler ve İran'la ilgili yeni açıklama
        Trump'tan Husiler ve İran'la ilgili yeni açıklama
        Yakarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı
        Yakarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı
        ABD, Beyazlar için mülteci başvuru merkezi açacak
        ABD, Beyazlar için mülteci başvuru merkezi açacak
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
        Otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
        İki aile birbirine girdi! Baba-oğul tutuklandı
        İki aile birbirine girdi! Baba-oğul tutuklandı
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        Otomobildeki oksijen tüpü patlamasında acılı baba konuştu!
        Otomobildeki oksijen tüpü patlamasında acılı baba konuştu!
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        İbrahim Hatipoğlu'ndan hakem sözleri!
        İbrahim Hatipoğlu'ndan hakem sözleri!
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Derbide gözler golcülerde!
        Derbide gözler golcülerde!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan z...
        Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan z...
        AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş yaşamını yitirdi
        AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş yaşamını yitirdi
        Kocaelispor-Sakaryaspor maçının ardından
        Kocaelispor-Sakaryaspor maçının ardından
        Kocaelispor – Sakaryaspor: 3-1
        Kocaelispor – Sakaryaspor: 3-1
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Parkta tartıştığı kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı
        Parkta tartıştığı kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı