AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş hayatını kaybetti

AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi ve eski Ulaşlı Belediye Başkanı Burhan Abiş (79), tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi ve eski Ulaşlı Belediye Başkanı Burhan Abiş, bir süredir tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası Abiş’in cenazesinin bugün Gölcük ilçesi Ulaşlı Mahallesi Merkez Cami’den öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Abiş’in vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yayınladığı başsağlığı mesajında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kadim yol arkadaşı, Ulaşlı eski Belediye Başkanımız, kıymetli büyüğümüz Burhan Abiş’e Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır temenni ediyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl aralık ayında düzenlenen AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nın 8. Olağan Kongresi’nin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’nde Abiş’i ziyaret etmişti.