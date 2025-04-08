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        40 bin ton fuel oil yüklü tankerin makine dairesinden çıkan yangın kontrol altına alındı

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesi Yarımca açıklarında seyreden 40 bin ton fuel oil yüklü Singapur bandıralı tankerin makine dairesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak, söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 19:07 Güncelleme: 08.04.2025 - 19:10
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        40 bin ton fuel oil yüklü tankerin makine dairesinden çıkan yangın kontrol altına alındı
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        KOCAELİ’nin Körfez ilçesi Yarımca açıklarında seyreden 40 bin ton fuel oil yüklü Singapur bandıralı tankerin makine dairesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak, söndürüldü.

        Yangın, 17.30 sıralarında Körfez ilçesi Yarımca açıklarında seyreden 40 bin ton fuel oil akaryakıt yüklü 228 metre uzunluğundaki Singapur bandıralı tankerin makine dairesinde çıktı. Dumanların görülmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı römorkör ve tahlisiye botları sevk edildi. Gemi personeli ve bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, gemide soğutma çalışmalarına başlandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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