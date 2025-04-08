40 bin ton fuel oil yüklü tankerin makine dairesinden çıkan yangın kontrol altına alındı

KOCAELİ’nin Körfez ilçesi Yarımca açıklarında seyreden 40 bin ton fuel oil yüklü Singapur bandıralı tankerin makine dairesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangın, 17.30 sıralarında Körfez ilçesi Yarımca açıklarında seyreden 40 bin ton fuel oil akaryakıt yüklü 228 metre uzunluğundaki Singapur bandıralı tankerin makine dairesinde çıktı. Dumanların görülmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı römorkör ve tahlisiye botları sevk edildi. Gemi personeli ve bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, gemide soğutma çalışmalarına başlandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.