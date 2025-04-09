Kocaeli'de TIR'a çarpan kamyonun şoförü yaralandı

Öte yandan TEM yolunun Ankara istikametinde kaza nedeniyle bir süre ulaşım aksadı. Araçların kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza, saat 18.30 sıralarında TEM yolunun Gebze ilçesi geçişi Barış Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan C.K. yönetimindeki 16 VY 468 plakalı kamyon, aynı yönde ilerleyen B.D.’nin kullandığı 52 AJ 782 dorse plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada kamyon şoförü C.K. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, sağlık ekibinin ilk müdanesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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