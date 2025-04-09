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        Kocaeli'de TIR'a çarpan kamyonun şoförü yaralandı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesi TEM yolunda, TIR'a arkadan çarpan kamyonun şoförü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 21:49 Güncelleme: 09.04.2025 - 21:50
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        Kocaeli'de TIR'a çarpan kamyonun şoförü yaralandı
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesi TEM yolunda, TIR’a arkadan çarpan kamyonun şoförü yaralandı.

        Kaza, saat 18.30 sıralarında TEM yolunun Gebze ilçesi geçişi Barış Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan C.K. yönetimindeki 16 VY 468 plakalı kamyon, aynı yönde ilerleyen B.D.’nin kullandığı 52 AJ 782 dorse plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada kamyon şoförü C.K. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, sağlık ekibinin ilk müdanesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Öte yandan TEM yolunun Ankara istikametinde kaza nedeniyle bir süre ulaşım aksadı. Araçların kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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