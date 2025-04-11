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        Okulunda rahatsızlanan İrem, kaldırıldığı hastanede öldü

        KOCAELİ'de okulunda rahatsızlanan 2'nci sınıf öğrencisi İrem Aslan (8), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 16:15 Güncelleme: 11.04.2025 - 16:20
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        Okulunda rahatsızlanan İrem, kaldırıldığı hastanede öldü
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        KOCAELİ’de okulunda rahatsızlanan 2’nci sınıf öğrencisi İrem Aslan (8), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Derince ilçesi İbnisina Mahallesi Güvenlik Caddesi’ndeki Bekir Sıtkı Özer İlkokulu 2’nci sınıf öğrencisi İrem Aslan, dün, sınıfta fenalaştı. Aslan, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Aslan, doktorların tüm çabasına karşın gece saatlerinde hayatını kaybetti.

        Menenjitten öldüğü belirtilen Aslan’ın sınıfında bulunan 28 öğrencinin ailesine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bilgilendirme yapıldığı öğrenildi. Okulda herhangi bir karantina tedbiri uygulanmazken okulun bahçesinin boş kaldığı, bazı öğrencilerin ise maske taktığı görüldü.

        İrem Aslan’ın cenazesinin, bugün ikindi namazı sonrası Sopalı Çiftliği Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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