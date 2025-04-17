4 katlı binanın çatı katında yangın

Yangın, saat 18.30 sırlarında Çamlıtepe Mahallesi Sezer Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu yangın, söndürüldü. Çatı katı kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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