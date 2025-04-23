Otomobil çarpan 6 yaşındaki Zümra, 4 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Ailesinin 2 çocuğundan 1'i olan ve ana sınıfına giden Zümra Topuz, Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Yavuz Sultan Selim Camisi'nde bugün öğle vakti İlimtepe Erikli Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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