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        Otomobil çarpan 6 yaşındaki Zümra, 4 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, otomobil çarpan ana sınıfı öğrencisi Zümra Topuz (6), 4 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 13:37 Güncelleme: 23.04.2025 - 13:40
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        Otomobil çarpan 6 yaşındaki Zümra, 4 gün sonra yaşam savaşını kaybetti
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        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, otomobil çarpan ana sınıfı öğrencisi Zümra Topuz (6), 4 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

        Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mercanlı Sokak'ta, 18 Nisan'da otomobilin çarptığı Zümra Topuz, yaralandı. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Zümra Topuz, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

        Ailesinin 2 çocuğundan 1'i olan ve ana sınıfına giden Zümra Topuz, Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Yavuz Sultan Selim Camisi'nde bugün öğle vakti İlimtepe Erikli Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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